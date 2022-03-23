«أطباء الإمارات» تدشن حملة «صحة المرأة» للكشف المبكر عن أمراض القلب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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دشّنت مبادرة أطباء الإمارات حملة للكشف المبكر عن الأمراض القلبية لدى المرأة، وذلك تزامناً مع يوم المرأة، وبمشاركة طبيبات إماراتيات من المتطوعات في برنامج القيادات الإماراتية التطوعية الشابة، باستخدام عيادة المرأة والطفل المتنقلة، وبهدف تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية، إضافة إلى تمكين الكوادر الطبية من الطبيبات المواطنات من خدمة المجتمع.

وتهدف المبادرة إلى تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والتوعوية والوقائية للمرأة والطفل، بإشراف نخبة من كبار الأطباء والجراحين المتطوعين، إضافة إلى توفير الرعاية الطبية والعلاجية الملائمة على يد اختصاصيين متطوعين للقاطنين في المناطق السكنية البعيدة وتوعية المرضى، وتعريفهم بالأمراض التي تصيب المرأة والطفل، وكيفية العلاج والوقاية في المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية والمراكز الرياضية والشبابية.

وتستخدم حملة «صحة المرأة» عيادة متنقلة تتضمن وحدات للكشف الإكلينيكي على المرأة والطفل، ووحدة التشخيص المختبري للسكر والدهون وأمراض الكلى والكبد، ووحدة فحص القلب بالموجات الصوتية وفحص جهد القلب ووحدة للتثقيف والتوعية.

وقالت الدكتورة نورة الكندي من القيادات الإماراتية التطوعية الشابة: إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الحكيمة لا تدخر جهداً في الاهتمام بصحة الأم والطفل، وتعطي أهمية وأولوية لهذه المواضيع، وإن القيادة الرشيدة شجعتنا على الاهتمام بالصحة العامة والخدمات الطبية والتعليم كأولوية ضرورية، وهذا الاهتمام كان له دور كبير في تطور مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل، التي أصبحت تضاهي مستوى الخدمات الصحية المماثلة في أفضل المراكز العالمية.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ الثقافة الصحية السليمة، مشيرة إلى أنها تسهم بشكل فعال وعملي في تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتحد من الأمراض المرتبطة بالأمراض المزمنة، مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والدهون لدى المرأة والطفل.

ومن جانبها قالت الدكتورة نورة العجمي مديرة برنامج صحة المرأة والطفل: إن الحملة تشمل أنشطة تثقيفية وتوعوية ووقائية عدة في المؤسسات الحكومية والخاصة والأندية ومراكز التسوق ومراكز الشباب، مثل فحوص طبية خاصة بصحة ووظائف القلب والرئتين- فحص السكر والدهون وضغط الدم وفحص كتلة الجسم، حيث تسهم هذه الفحوص في اكتشاف المشكلات الصحية في مراحل مبكرة، مع تقديم استشارات حول أهم الأمراض القلبية والمزمنة، من قبل متخصصين، وتقديم محاضرات توعوية وتوزيع منشورات تثقيفية عن الأمراض القلبية والمزمنة.

وقالت: إن برنامج عمل العيادة المتنقلة يتضمن جولات ميدانية في مختلف مناطق الدولة، انطلاقاً من العاصمة أبوظبي، لاستقبال الحالات المرضية والمراجعين، وتقديم الخدمات التوعوية والوقائية والتثقيفية، تحت إطار تطوعي، داعية الكوادر الطبية العاملة في القطاعات الحكومية والخاصة إلى الانضمام للفريق الطبي التطوعي لقوافل الإمارات الطبية التطوعية.

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