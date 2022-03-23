«حمدان الطبية» توقع مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن راشد للطب

المصدر: دبي - البيان

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وقعت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، تهدف إلى دعم وتعزيز جهود الجائزة في الارتقاء بالقطاع الصحي والبحث العلمي داخل الدولة.

وقع على المذكرة كل من عبد الله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، والدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وذلك بحضور الدكتور أحمد الهاشمي، عضو مجلس أمناء الجائزة، والدكتور زيد هاني البقاعين، نائب مدير الجامعة للشوؤن الأكاديمية، والدكتور عامر محمد الزرعوني، نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والخدمات المهنية في الجامعة.

وتنص الاتفاقية على تعزيز مجالات التعاون والعمل من أجل دعم البحوث العلمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم التثقيف الصحي للمواطنين، وتسهيل عملية نقل المعرفة.

وأعرب عبد الله بن سوقات عن سعادته بهذا التعاون، مشيراً إلى أن الجانبين سيقومان بالتعاون في العديد من الفعاليات العلمية المميزة، والتي تحقق أهداف مذكرة التفاهم.

كما أكد على أن الجائزة تحرص دائماً على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بالارتقاء بالبحث العلمي والنهوض بالقطاع الصحي داخل الدولة، وذلك تحقيقاً لرؤية مؤسس الجائزة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ومن جانبه أشاد الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بمذكرة التفاهم وما ستحققه من تضافر وتعزيز لجهود التعاون بين الجانبين في سبيل الارتقاء بمستوى الصحة والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: إن هذه الاتفاقية تعزز التعاون القائم بين جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والبحث العلمي، كما نتطلع إلى توسيع آفاق التعاون بين الجهتين لتحقيق أهداف أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 الرامية إلى توظيف العلوم المتقدمة في تطوير وابتكار حلول للتحديات المستقبلية.

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