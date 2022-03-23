رئيس الدولة يصدر قانوناً يسمح باستخدام جزء من حساب الاحتياطي النقدي لضبط ميزانية عام 2022

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2022 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022.

نص القانون علـى أن يعالج الفـرق التمويلـي المتوقـع للمحافظة على توازن الميزانية العامة للاتحاد بالسنة المالية 2022 مـن خـلال أي أو كـل مـن: استخدام جزء مـن حساب الاحتياطي النقدي للحكومة، إصدارات أدوات الدين العام، ضبط مصروفات الميزانية العامة من خلال الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء.

نص القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2022 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد من السنة المالية 2022.

- 56.7 مليار درهـم إيرادات و58.9 مليـار مصروفات العام الجاري.

- علاج الفرق التمويلي باستخدام جزء من الاحتياطي النقدي للحكومة.

- إصدارات أدوات الدين العام وضبط مصروفات الميزانية هي وسائل متاحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز