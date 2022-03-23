خطوات إصدار خلاصة قيد في الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن خطوات إصدار خلاصة قيد جديدة في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد التقدم بطلب إصدار خلاصة قيد عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.

خطوات إصدار خلاصة قيد

-التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.

-اختيار خدمة خلاصة القيد وتحديد سبب الفصل إما للزواج أو بلوغ أكبر من 30 عاماً.

-تعبئة الطلب وتسديد الرسوم المستحقة.

-إشعار بإصدار خلاصة القيد الإلكترونية.

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