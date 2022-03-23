شرطة أبوظبي وهيئة الدفاع المدني تحذران: 5 أسباب لاشتعال المركبات

المصدر: أبوظبي-البيان

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حذرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني من خمسة أسباب تؤدي إلى اشتعال الحرائق بالمركبات وهي في معظمها ناتجة عن إهمال السائقين لإجراءات السلامة والوقاية موضحة أن السيارات تحتوي على عناصر قابلة للاشتعال مثل الوقود السائل والزيوت والمكونات الداخلية مثل البلاستيك والمطاط وغيرها.

وأكد المقدم مهندس سالم هاشم الحبشي مدير أدارة السلامه العامة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني على ضرورة الوقاية من حوادث حرائق السيارات من خلال تنفيذ الصيانة من قبل فني مختص وذلك وقايةً للمركبة وحمايةً لمستخدميها وإجراء الصيانة الدورية للمركبة والتعامل مع ورش تصليح متخصصة وذلك لان الورش غير المتخصصة قد يقوم عمالها بإصلاح عطل ما إلا انهم قد يتسببون في اعطال أخرى والاحتفاظ بمطفأة حريق وحقيبة إسعافات أولية للضرورة.

وأوضح الرائد دكتور مهندس عادل نصيب الصقري رئيس قسم الحرائق بادارة الادلة الجنائية بشرطة ابوظبي ان هناك خمس اسباب لحرائق المركبات منها الاضافات الجوهرية غير المطابقة للقياسات والمواصفات المعتمدة وايضا ترك مواد سائلة قد تحتوي على مواد سريعة الاشتعال بالمركبة واستخدام السائقين للمنتجات غير الأصلية وغير المتوافقة مع نظام كهرباء المركبة مما يؤدي الى التماس وحريق والسبب الرابع هو عدم فصل الأجهزة الكهربائية داخل المركبة خاصة في فصل الصيف وايضا من الاسباب تركيب قطع اضافية في المركبة عن طريق فني غير متخصص .

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