"ورشة حكومة دبي" تشارك في حملة "دمي لوطني" للتبرع بالدم

المصدر: البيان

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شاركت ورشة حكومة دبي في حملة التبرع بالدم "دمي لوطني" بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، في إطار حرص الورشة على المشاركة في المبادرات الإنسانية ودعمها لمبادئ التطوع والعطاء والمبادرة لفعل الخير. وأكد سعادة فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ "ورشة حكومة دبي"، أن مشاركة الورشة في هذه الحملة تعكس قيم العطاء ومساعدة الغير، مجدداً التزام الورشة بتعزيز دورها المجتمعي من خلال دعم المبادرات التي تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم كعمل تطوعي نبيل يعزز من ترابط المجتمع.

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