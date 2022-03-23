خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الصيني في ضحايا حادث تحطم الطائرة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا حادث تحطم طائرة لنقل الركاب في مدينة (ووتشو) جنوب غربي الصين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ببرقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس شي جين بينغ.

وعبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة في ضحايا طائرة الركاب المدنية التي تحطّمت جنوبي الصين. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى الحكومة الصينية والشعب الصيني الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل.

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