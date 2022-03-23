مقر المبرمجين يطلق 10 مبادرات مبتكرة لتمكين أكثر من 15 ألف مبرمج

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى التكنولوجيا الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز جاهزيتها للمستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات بما يدعم توجهات الدولة في تعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها أدوات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، لتكون محركاً أساسياً للاقتصاد الرقمي المستقبلي بالدولة وتحسين حياة الناس.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي في متحف المستقبل، ضمن منصة «أبديت Update»، التي أطلقها مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات بهدف توفير أحدث الأرقام والإحصاءات والمعلومات الخاصة بالقطاعات التكنولوجية والاقتصادية، والذي شهد الإعلان عن 10 مبادرات مبتكرة ضمن مقر المبرمجين، أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، تتضمن: «مقر التقييم، وسفراء مقر المبرمجين، والمسار التعليمي لمقر التعليم وتحدي لهجة، ومجتمع تانزو، وهاكاثون «أوبين.هاك»، وإحصاءات شركة «لينكد إن»، ومجموعة تحديات بالشراكة مع مجموعة ماجد الفطيم، ومبادرة التعاون المشترك بين طيران الإمارات ومقر التقييم لترشيح المبرمجين لفرص وظيفية، ومعرض «دفس سلام» المتخصص للمبرمجين»، في حزمة مبادرات جديدة لتمكين أكثر من 15 ألف مبرمج في الدولة، بهدف زيادة أعداد المبرمجين في الدولة، لتكون الأفضل عالمياً من حيث نسبة المبرمجين إلى عدد السكان، والارتقاء بالمجتمع البرمجي ليكون الأفضل في المنطقة، وتوفير أفضل الفرص في أسواق العمل للمجتمع البرمجي، بما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للمبرمجين والاقتصاد الرقمي.

جهود

وقال معالي عمر سلطان العلماء: إن حكومة دولة الإمارات تواصل الجهود للارتقاء بالاقتصاد الرقمي وتحقيق الريادة العالمية في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الدولة تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد دولة الإمارات، التي بلغت 4.3% عام 2019، واليوم حققنا هذا الهدف، ببلوغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد الإمارات نسبة 9.7%.

وأضاف: إن تعزيز المجتمع البرمجي في الدولة يمثل هدفاً أساسياً لمقر المبرمجين، ولمبادراته التي تسعى لتشكيل صورة شاملة لواقع مجتمع البرمجة ومتطلبات تعزيزه وبناء قدرات المبرمجين وتمكينهم من المهارات المطلوبة لسوق العمل المستقبلي.

وأشار إلى أن إطلاق المبادرات الجديدة يجسد رؤى وتوجهات القيادة في تطوير مجتمعات برمجة متقدمة، وإعداد جيل جديد من الشباب القادر على توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، واستكشاف فرص جديدة تسهم في بناء اقتصاد معرفي تنافسي، كما يترجم أهداف مقر المبرمجين في توفير بيئة حاضنة ومحفزة لأصحاب المواهب والعقول والمهارات التخصصية لتعزيز ريادة الدولة وتطلعاتها في تحقيق التفوق العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات.

شراكات

وشهد اللقاء الإعلان عن عدد من الشراكات بين مقر المبرمجين ومجموعة من الجهات والشركات الرائدة بهدف تعزيز مجتمع المبرمجين في الإمارات وترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية للمبرمجين، ومن أبرزها الشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي لعقد قمة «ديف سلام» التي تجمع الكثير من القمم البرمجية المختلفة، والشراكة مع طيران الإمارات لنشر التحديات ضمن مقر التحديات، إضافة إلى التعاون مع مقر المبرمجين في ترشيح المواهب البرمجية، والشراكة مع مجموعة ماجد الفطيم، ما يسهم في دعم وتعزيز علوم البرمجة والتكنولوجيا وبناء اقتصاد رقمي مستدام.

استقطاب الكوادر المتميزة

ومن جهته، أكد هلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، أن Global DevSlam، تعمل بالتعاون مع مقر المبرمجين، على دعم البرنامج الوطني للمبرمجين من خلال استقطاب الكوادر المتميزة عالمياً وتمكين المبرمجين ودعم مجتمعات البرمجة وكافة المهتمين بمجالات البرمجة المختلفة، مشيراً إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المجتمع المحلي للمبرمجين، وتتمتع Global DevSlam بقدرات استراتيجية تؤهلها لدعم وتمكين هذه الجهود من خلال الربط بين المبرمجين الموهوبين حول العالم والفرص التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة، كونها مركزاً عالمياً للبرمجة والمبرمجين.

ومن جانبه قال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: نفتخر بأن نكون جزءاً من مبادرات مكتب الذكاء الاصطناعي لتأسيس فريق المبرمجين في الدولة، الذي بدوره سيدعم استراتيجية الإمارات لتكون مركزاً عالمياً لتطوير التكنولوجيا المستقبلية.

وأشار إلى أنه يتم التخطيط هذا العام لإطلاق مبادرات ضمن إطار برنامج المبرمجين coders HQ. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط مجموعة الإمارات لتوظيف أكثر من 500 متخصص في تكنولوجيا المعلومات لتنمية المواهب لديها والمشاركة في دعم المشاريع المستقبلية.

مقر التقييم

ويركز «مقر التقييم» على وضع تصنيف واضح للمبرمجين وفق نوعية المهارات التي يتمتعون بها، وتوفير الفرص لهم للوصول إلى الشركات والجهات الباحثة عن هذه المهارات بطريقة مخصصة، إضافة إلى وضع خط أساس لمعرفة المستوى البرمجي على المستوى الوطني، وتسهيل عمليات توظيف المبرمجين في القطاع الخاص، عبر تقليل الموارد المستخدمة في عملية التوظيف، بما يعزز كفاءتها، ويمكن للمبرمجين الراغبين بالمشاركة في مبادرة «مقر التقييم» التقدم بطلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني www.ai.gov.ae/‏hqassessment، حيث تقوم المبادرة في مرحلتها الأولى على تقييم شامل لجميع المبرمجين في أكثر من 200 مهارة برمجية.

كما يختص بالمبرمجين في الدولة الساعين إلى اختبار مهاراتهم، والمبرمجين الباحثين عن فرص وظيفية وتدريبية، ويمكن للمبرمجين المشاركة فيها في أي وقت خلال العام لتقييم مهاراتهم، وتسهم المبادرة في تشكيل تصور واضح لمهارات المبرمجين في الدولة، وجوانب التحسين، وربطها بأكثر المهارات البرمجية المطلوبة في أسواق العمل، فيما سيعمل مقر المبرمجين من خلال مقر التقييم على مشاركة نتائج تقييم المشاركين في المبادرة لشركائه في القطاع الخاص، الذين يزيد عددهم على 30 شريكاً.

سفراء مقر المبرمجين

وتركز مبادرة «سفراء مقر المبرمجين» على بناء قدرات سفراء لمقر المبرمجين لتمكينهم من نشر المعرفة البرمجية وزيادة الوعي البرمجي في الدولة، خصوصاً بين طلبة الجامعات، وتوفير أفضل الفرص أمام الطلبة المهتمين بهذا المجال.

وسيتمكن سفراء مقر المبرمجين من استخدام مساحة مقر المبرمجين في أبراج الإمارات لاقتراح وتنفيذ مشاريع برمجية تخدم الصالح العام، ما يمكنهم من تفعيل دورهم، بوصفهم شريكاً أساسياً في مسيرة تنمية الاقتصاد الرقمي، ويمكن للأشخاص الذين يريدون الانضمام لمبادرة سفراء مقر المبرمجين التقدم بالطلب من خلال الموقع التالي: www.ai.gov.ae/‏chqambsd.

تحدي لهجة

وتهدف مبادرة «تحدي لهجة» إلى تنمية الكوادر الإماراتية في مجال معالجة اللغة الطبيعية وإيصال رسالة لطلبة الجامعات بمتطلبات أسواق العمل المحلية وتنمية مخزون المواهب لدى المشاركين بمبادرات مقر المبرمجين، حيث سيفتح التحدي أبوابه للتسجيل في الأول من أبريل المقبل، وستجرى مقابلات لاختيار المنتسبين، ومن ثم ستنطلق المرحلة التحضيرية التي ستركز على تنمية مهارات المتقدمين في لغة «بايثون».

تحول رقمي

وأكدت ريم أسعد، نائب رئيس شركة «سيسكو» في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن تقنية الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من العناصر الأساسية لتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة، مشيرة إلى أن برنامج سيسكو يعمل على تسريع التحول الرقمي كجزء من منظومة عمله، ويفخر بأن يكون له دور فاعل وأولوية لنقل المعرفة وتطوير المهارات بالتعاون مع مبادرة مقرّ المبرمجين.

مجتمع تانزو

ويتخصص «مجتمع تانزو» المبادرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع شركة VMWare في تقنية كوبارنتيس، ويفتح المجال أمام المبرمجين للتعرف على تقنيات برمجية متعددة تم تصميمها لهم، إضافة لذلك سيعقد مجتمع تانزو لقاءً شهرياً مع المهتمين بهذه التقنية، ويهدف مجتمع تانزو إلى تغذية سوق المواهب بالمواهب الممكنة للذكاء الاصطناعي. وباستطاعة الأفراد المهتمين بمعرفة مواعيد حصول اللقاءات لهذا المجتمع الانضمام لمقر المبرمجين عبر الرابط: www.ai.gov.ae/‏chq.

الابتكار الرقمي

وأكد أحمد عودة، نائب الرئيس المدير العام لشركة «في إم وير» في الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا، حرص شركة «في إم وير» على دعم جهود حكومة الإمارات الرامية إلى تطوير بيئة محلية ومجتمع خاص بلغات البرمجة، والارتقاء بالابتكار الرقمي إلى آفاق جديدة.«أوبين.هاك»

ويعد هاكاثون «أوبين.هاك» مشروعاً مشتركاً بين شركة مايكروسوفت ومقر المبرمجين، ويهدف لتنمية الكوادر العاملة في نطاق المبرمجين من ضمن القطاع الخاص في مجال الـ DevOps، وزيادة حس التنافسية بين الشركات في استقطاب المواهب، بما يعود بالأثر الإيجابي على الاقتصاد الرقمي، بالإضافة لمركز دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها وجهة عالمية للمبرمجين وتحفيزهم في القطاع الخاص على التطور المعرفي باستمرار.

وأكد سيد حشيش، المدير العام لدى مايكروسوفت في الإمارات، أن مطوري تكنولوجيا المعلومات من أهم الأصول التي تعتمد عليها المؤسسات لتسريع رحلتهم الرقمية، وزادت الجائحة كذلك من حاجة الشركات إليهم، وتهدف شراكتنا مع مبادرة «مقر المبرمجين» إلى تمكين المواهب المحلية في الإمارات عبر صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم في مجال الـ DevOps.

إحصاءات «لينكد إن»

وتختص مبادرة إحصاءات شركة «لينكد إن» بتوفير إحصاءات وبيانات دقيقة تعكس الوضع الحالي للمبرمجين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار، لا سيما أن القرارات مبنية على بيانات موضوعية، حيث يوجد على أرض دولة الإمارات أكثر من 63,000 مبرمج يعملون في كافة القطاعات في الدولة.

وقال رجائي الخادم، رئيس القطاع الحكومي والأكاديمي في لينكد إن - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن «لينكد إن» تعتز بالشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي، التي تغطي العديد من الجوانب، أهمها تطوير المهارات الرقمية وتقديم الاستشارات الاستراتيجية حول أحدث اتجاهات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشاركة البيانات والخبرات المرتبطة بالمواهب والمهارات في الدولة.

وأشار إلى أن البيانات تشير إلى نزوح المهارات في الدولة نحو المهارات الرقمية المتقدمة التي حققت نسبة النمو الأسرع بين مجموعات المهارات المختلفة خلال السنوات الـ5 الماضية بنسبة تفوق 12% سنوياً بين العامين 2016 و2021.

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