عمر سلطان العلماء: رصد ميزانيات للمبادرات والهدف مبرمجون بجودة عالية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد أن المبادرات التي تم الإعلان عنها تحت مظلة البرنامج الوطني للمبرمجين هدفها استقطاب نخبة من المبرمجين. وقال: إن الإطار الزمني للتنفيذ هو نهاية العام الجاري إذ تم رصد الميزانيات الخاصة بالمبادرات بالتعاون مع الشركاء الرسميين.

وذكر في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر أن حزمة المشاريع التي تم إطلاقها تستهدف 15 ألف مبرمج، وتم استقطاب 63 ألف مبرمج وصولاً إلى 100 ألف بنهاية العام الجاري لقيادة الحراك التقني.

وأضاف إنهم يسعون لإيجاد حالة حراك وتفاعل في المجتمع، على أن يكون القطاع الخاص شريكاً فاعلاً فيه، مشيراً إلى أن البرنامج يركز على مجتمع الإمارات وكل من يتخذ من الإمارات مقراً له ولديه القدرة والرغبة في الانضمام لبرنامج مقر المبرمجين الذي يعد الاشتراك فيه مجاناً، معلناً أن هدفهم الرئيس إيجاد مبرمجين بجودة عالية في الإمارات.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للعمليات والتسويق في شركة مايكروسوفت، إحسان عنبتاوي: إن الشركة هي المزود العالمي الأكبر لمبادرة «مايكروسوفت اوبين هاكث»، لتمكين المشاركين من البرمجة والتعليم العملي مع خبراء ومهندسين مختصين من مايكروسوفت. وأفاد بأن الشركة ستوفر منصات تدريبية مختصة ومتقدمة لمختلف مهارات البرمجيات المتطورةة.

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