«سعود الخيرية» تتسلم مليون درهم دعماً من «دبي الإسلامي»

المصدر: (أم القيوين – عصام الدين عوض)

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تلقت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية دعماً مالياً بقيمة مليون درهم من بنك دبي الإسلامي لدعم المشروعات والخدمات العلاجية والرعاية الصحية التي تنفذها المؤسسة داخل الدولة.

وأشاد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بجهود بنك دبي الإسلامي الإنسانية ودوره الرائد تجاه أبناء المجتمع بفئاته كافة، لافتاً إلى أن ذلك الدعم يأتي في إطار التعاون والتنسيق والشراكة المجتمعية بين القطاعين الاقتصادي والإنساني للوصول إلى ما نصبو إليه جميعاً في خدمة الوطن والمواطنين، مثمناً في الوقت ذاته دعم ورعاية البنك للمؤسسات الخيرية داخل الدولة، ذلك الدعم الذي ظل متواصلاً ولم ينقطع.

من جانبه أكد راشد الحمر مدير مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية أن هذا الدعم الذي يقدمه البنك يأتي في إطار التعاون والتنسيق والشراكة المجتمعية.

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