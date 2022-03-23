«أبوظبي للتنمية» يشارك في تدشين 5 كليات جامعية أردنية

المصدر: أبوظبي - وام

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شارك صندوق أبوظبي للتنمية في تدشين 5 كليات جامعية حكومية مولها الصندوق في الأردن، بتكلفة بلغت حوالي 80.3 مليون درهم.

ويأتي تمويل المشاريع الاستراتيجية ضمن برنامج تطوير الجامعات الحكومية الأردنية والذي يشمل إنشاء 27 مشروعاً في قطاع التعليم، تبلغ قيمتها الإجمالية 466 مليون درهم للمساهمة في دعم وتطوير قطاع التعليم في البلاد.

ومول الصندوق العديد من المشاريع التنموية في الأردن في قطاعات استراتيجية، مثل: الطاقة، والنقل، والمياه والزراعة، والصحة والتعليم وذلك في إطار المنحة التي خصصتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012 للأردن، بقيمة 4.6 مليارات درهم، ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية، حيث ساهمت المشاريع في مساندة جهود الحكومة الأردنية والهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد.

وتضمنت المشاريع التي تم افتتاحها، مبنى لكلية المال والأعمال، ومبنى لكلية الهندسة في جامعة آل البيت في مدينة المفرق، بتكلفة إجمالية للمشروعين بلغت حوالي 40 مليون درهم، كما تم افتتاح مبنى كلية التمريض، ومشروع إنشاء وتجهيز مبنى لمركز بحوث ودراسات الطاقة في جامعة الحسين بن طلال في مدينة معان، بقيمة إجمالية بلغت 22 مليون درهم، وفي جامعة مؤتة بمدينة الكرك تم افتتاح مبنى كلية الصيدلة بتكلفة 18.3 مليون درهم.

وأعرب ناصر الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادتها الرشيدة على وقفتهم الدائمة إلى جانب الشعب الأردني، ودورهم الرائد في مساعدة الحكومة الأردنية على تحقيق التنمية المستدامة.

وتقدم بالشكر إلى صندوق أبوظبي للتنمية على جهوده في تمويل وإدارة المنح التنموية، مشيراً إلى أن تلك الجهود ساهمت في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين الأردنيين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، لافتاً إلى أن الأردن ينظر إلى الصندوق باعتباره شريكاً تنموياً أساسياً للحكومة، ونتطلع للعمل دائماً مع الصندوق لتعزيز هذه الشراكة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبين أن برنامج دعم الجامعات الحكومية، شكل نقلة نوعية مهمة في تطوير الجامعات الحكومية الأردنية، لا سيما وأنه اشتمل على العديد من المشاريع التنموية التي كان لها تأثير واضح على الطلاب والمجتمع المحلي، إضافة إلى دوره في بناء الكليات الجديدة التي شكلت نقلة نوعية للجامعات في استقبال الطلبة من مختلف التخصصات.

6.5 مليارات

ساهم صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام 1974 في تمويل مئات المشاريع التنموية في الأردن والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 6.5 مليارات درهم، حيث مكّنت تلك المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، الحكومة الأردنية من تحقيق أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة التنمية المستدامة.

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