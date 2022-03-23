خالد بن محمد بن زايد يطلق برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، وذلك لتعزيز تجربة جميع من يتعامل مع الدوائر الحكومية لإمارة أبوظبي وفقاً للمعايير الدولية. وسيتيح البرنامج، الذي يرتكز على نهج أبوظبي الموجه لخدمة الإنسان، لكل من يعيش ويعمل في الإمارة، وكذلك لزوارها، تنفيذ مختلف الإجراءات الإدارية والمعاملات الحكومية مثل إتمام إجراءات اقتناء العقارات، أو تأسيس شركة، أو حتى استكشاف الإمارة، بسرعة وسهولة وبلا جهد.

وعلى هامش مراسم إطلاق البرنامج، قال سعيد الملا، المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين في مكتب أبوظبي التنفيذي: يأتي إطلاق هذا البرنامج، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إيماناً منا بأهمية وضرورة تحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وتعزيز مكانتنا في هذا المجال الذي يشهد تطوراً وتحولاً متسارعاً.

وأضاف: لقد أثبتت حكومة أبوظبي أنها تضع أفراد المجتمع على قمة هرم أولوياتها واهتمامها، وما إطلاق هذا البرنامج اليوم إلا ترجمة لهذه الجهود التي تهدف إلى تسهيل حياة الفرد، سواء كان مواطناً أم مقيماً أم سائحاً، من خلال تبسيط تجربة المتعامل.

وتم تصميم هذا النموذج وفقاً لأفضل المعايير الدولية، بما في ذلك الاستناد إلى النموذج الدولي لتجربة المتعامل في القطاع الحكومي، الصادر عن المؤسسة الدولية لتجربة المتعاملين في القطاع الحكومي، وهي منظمة غير ربحية يقع مقرها الرئيس في كندا. كما تم وضع تصور هذا البرنامج بناءً على إجراء مقارنة مرجعية مع أكثر من 20 حكومة ريادية من مختلف أنحاء العالم والاعتماد على أكثر من 80 دراسة.

ويأتي إطلاق البرنامج في أعقاب تنفيذ تطبيق تجريبي ناجح على 3 جهات حكومية، هي: دائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة تنمية المجتمع.

وأسهمت هذه البرامج التجريبية في تبسيط تجربة المتعاملين بنسبة تصل إلى 50%، من خلال تقليص مدة إنجاز المعاملات والإجراءات اللازمة للحصول على الخدمات. كما تم إجراء مراجعة مكثفة وشاملة لمستوى نضج خدمة المتعاملين على مستوى جميع الخدمات الحكومية في أبوظبي، لتقييم تجربة خدمة المتعاملين الحالية بغية تحسينها في المستقبل.

نهج

يستخدم البرنامج نهجاً ريادياً شاملاً لتحسين تجربة المتعامل من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة، هي: التوجه الاستراتيجي، والتصميم، والتطوير، وتقديم الخدمة. كما يعتمد البرنامج أيضاً على 5 محركات استراتيجية، تتمثل في وضع سياسة ودليل تجربة المتعامل لتحديد التوجه الاستراتيجي للارتقاء بأداء تجارب المتعاملين المقدمة عبر جميع القنوات، ثم تحديد الأولويات بإعطاء الأولوية لرحلات المتعاملين.

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