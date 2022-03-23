132 فعالية خلال احتفالات الخمسين بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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عقدت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، أمس، اجتماعاً في فندق شيراتون الشارقة، بحضور خالد جاسم المدفع رئيس اللجنة وطارق سعيد علاي نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

وتوجه خالد جاسم المدفع بالشكر للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على رعايته ودعمه لاحتفالات اليوم الوطني الخمسين، وأشاد بالدور الكبير الذي أداه أعضاء اللجنة ومجالس البلديات في الإمارة في إنجاح الفعاليات على مستوى الإمارة.

وأثنى خالد جاسم المدفع على آلية عمل اللجنة التي عملت بحرص على وضع برنامج متميز تضمن أكبر جدول للفعاليات والأنشطة والمسابقات التي امتدت على مدار 11 يوماً واستقطبت شريحة كبيرة من الجمهور، كما أشاد بالهوية الإعلامية الموحدة لاحتفالات إمارة الشارقة.

ولفت رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني إلى أن احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني الخمسين كانت متميزة وحافلة بالفعاليات والأنشطة، التي بلغ عددها 132 فعالية.

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