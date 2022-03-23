«الفجيرة للموارد الطبيعية» تدرب 25 موظفاً على التحول الذكي

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

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كشف المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن تنظيم إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة برنامجاً تدريبياً لموظفيها حول القيادة والتحول نحو المؤسسات الذكية، الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة، ويشمل البرنامج 25 موظفاً من مختلف إدارات وأقسام المؤسسة، في إطار حرص واهتمام المؤسسة على تعزيز منظومة الأداء في بيئة العمل وتنفيذ استراتيجيتها تجاه التحول الرقمي عبر تطوير أسلوب حياة مجتمعي ذكي ومستدام لخدمة متعامليها.

وأشار قاسم إلى حرص المؤسسة على الوصول إلى أفضل المستويات، حيث كانت في سباق دائم مع الخدمات المتطورة في ظل التوجّه الاستراتيجي للدولة، وذلك بتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدّمة، وذلك دعماً للتحوّل الذكي في الخدمات وتحويلها إلى ذكية لتسهيل وصول المستخدمين إليها، بهدف تعزيز سرعة وفاعلية الخدمات المقدّمة.

ةقال إن البرنامج ركز على مجموعة محاور مهمة تتمثل في تنمية المفاهيم الإدارية وكيفية التخطيط الاستراتيجي لبناء فرق عمل عالية الإنجاز، كما استعرض البرنامج التدريبي، المهارات والقدرات الفنية اللازمة لتعزيز القيادة والكفاءة في ظل المتغيرات.

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