«موارد محاكم دبي» تطلق الدورة 5 لـ «ابتكر مع الموارد البشرية»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت إدارة الموارد البشرية بمحاكم دبي مبادرة «ابتكر مع الموارد البشرية» لدورتها الخامسة، وأعلنت عن استقبالها لمشاركات فئة الموظفين الجامعيين والطلبة والطالبات الدارسين في مختلف الجامعات، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات والكليات الحكومية والخاصة بالدولة، وذلك لتعزيز ثقافة الابتكار ومكافأة جهود المواهب وتشجيعها على المشاركة في رسم ملامح محاكم دبي المستقبلية وتحقيق الريادة من خلال خلق الابتكار ضمن مختلف ميادين الموارد البشرية.

وأشار عبد الواحد كلداري، مدير إدارة الموارد البشرية بمحاكم دبي، أنه تم تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لعام 2021 وذلك بناء على نتائج تقييم الأفكار الابتكارية المعتمدة من قبل لجنة التقييم في محاكم دبي، كما تم إطلاق مبادرة «ابتكر مع الموارد البشرية» في دورتها الخامسة سعياً من الدائرة لخلق بيئة عمل تنافسية تحث على المبادرة والابتكار. بدورها، أوضحت عائشة آل علي، رئيس قسم التطوير التنظيمي-رئيس فريق «ابتكر مع الموارد البشرية»، أن الاحتفاء لهذا العام شمل فئة التكريم الخاص للجهات التي ساهمت بشكل واضح في إنجاح تطبيق مبادرة «ابتكر مع الموارد البشرية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز