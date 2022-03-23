«سدرة الأمنيات» يحقق 2700 أمنية للأيتام منذ إطلاقه

المصدر: الشارقة - وام

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تواصل مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي العمل على تحقيق أمنيات الأيتام المنتسبين إليها ضمن مشروعها المستدام «سدرة الأمنيات»، إذ تم أخيراً تحقيق 35 أمنية، شملت رغبة الأبناء في الحصول على أجهزة حاسب آلي.

ويتبنى المشروع أهدافاً إنسانية نحو تعزيز معاني السعادة بين الأيتام، وتحفيز المساهمين من أهل الخير على نشر قيمة العطاء والتكافل الاجتماعي.

وأوضحت مريم مال الله رئيسة قسم الخدمة النفسية بالمؤسسة أن مشروع سدرة الأمنيات تكفل بتحقيق ما يقارب 2700 أمنية منذ إطلاقه في عام 2016، ويعد لبنة مهمة في بناء الجانب النفسي للأيتام مؤكدة الحرص على تعزيزه لينعكس على مشاعر الأيتام وإحساسهم ويشعرهم بمدى أهميتهم ومكانتهم في المجتمع. وأضافت إن أهداف المشروع اندمجت في هذه المرة في جانب تغطية الدعم التعليمي للطلبة الأيتام ما حقق توفير أجهزة تعليمية تخدم تعليمهم وتحقق رغباتهم في الحصول على أجهزة حاسب آلي.

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