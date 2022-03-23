سعود بن صقر: رأس الخيمة ستواصل دعم الجهود والمبادرات الخيرية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن إمارة رأس الخيمة ستواصل دعمها للجهود والمبادرات الخيرية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ رسالة الإمارات القائمة على العطاء لكل ما فيه خير الإنسان والإنسانية.

استقبال

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أعضاء اللجنة المنظمة لسباق «تيري فوكس» الخيري، وقيام سموه بتسليم ريعه إلى وفد «جامعة الإمارات» في العين، لاستكمال بحوثها العلمية الخاصة بأمراض السرطان.

وثمن سموه جهود اللجنة المنظمة وجميع الأفراد والجهات والمؤسسات التي أسهمت في إنجاح هذه الفعالية المجتمعية الهادفة والتي تقام منذ أعوام في رأس الخيمة.

شكر

تجدر الإشارة إلى أن السباق نُظم في رأس الخيمة في شهر فبراير الماضي، برعاية كريمة من سموه، وبالتعاون مع مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، وشارك فيه عدد كبير من أفراد المجتمع.

وأعرب القائمون على السباق عن جزيل شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على دعمه ورعايته المتواصلة لهذه المبادرة الخيرية والإنسانية النبيلة التي تنظم إحياءً لذكرى الرياضي الكندي تيري فوكس، وتهدف إلى جمع الأموال لدعم بحوث السرطان.

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