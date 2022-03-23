متحف المستقبل يصنع شراكات نوعية تسرّع تصميم المستقبل وصناعته

المصدر: دبي - البيان

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أجمع شركاء متحف المستقبل في دبي، من القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات وعدد من الشركات العالمية، على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المتحف، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 22 فبراير 2022، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، عبر إحداثه حراكاً فكرياً عالمياً في المجالات العلمية والاقتصادية والتنموية لغد أفضل للإنسانية، وذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية النوعية التي يعقدها لتسريع تصميم المستقبل وصناعته بالتعاون مع الجميع.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن الشراكة التي وقعتها الهيئة مع مؤسسة دبي للمستقبل، تسهم في تعزيز حضور مدينة دبي في خارطة مستقبل التنقل العالمي، معرباً عن سروره بمشاركة الهيئة في متحف المستقبل، لاستعراض مستقبل قطاع النقل، الذي يشهد تطوراً سريعاً بفضل التطور التكنولوجي، الذي أحدثته الثورة الصناعية الرابعة.

صرح حضاري

وقال الطاير: «بفضل رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أصبحت دبي عاصمة الابتكار التي دائماً ما تبهر العالم بما تقدمه من إبداعات وحلول ريادية ومبتكرة في مختلف المجالات».

شركاء الإبداع

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «يسعدنا أن نكون جزءاً وشركاء استراتيجيين في هذا المعلم البارز، والذي يضاف للمعالم العمرانية المتميزة لإمارة دبي، وقد حصد شهرة عالمية بفضل تصميمه الفريد من نوعه وبفضل التقنيات التي تم توظيفها في إنجاز المعلم العمراني الأكثر انسيابية على مستوى العالم».

ابتكارات تخدم البشرية

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «نؤكد دعمنا لمشاريع المتحف الاستشرافية التي من شأنها تحسين تجربة الأفراد والمجتمع، ومواكبة التطورات».

وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى دبي القابضة: «تُعد دبي القابضة شريكاً رئيسياً في تحقيق التنويع الاقتصادي ونمّوه في دولة الإمارات، وواحدة من كبريات الشركات القابضة في الدولة التي تعمل «من أجل حياةٍ أفضل».

منارة للتقدم

بدوره، قال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: «تمثل هذه الشراكة خطوة رائعة بالنسبة لأودي الشرق الأوسط، باعتبارها الشريك الرسمي لمثل هذه الأعجوبة المعمارية الملهمة التي ستكون بمثابة منارة للتقدم في دبي والمنطقة».

رؤية طموحة

قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي، ونائب الرئيس الأول لمجموعة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي: نفخر بشراكتنا مع متحف المستقبل الذي يجسد مثالاً واضحاً على الرؤية الطموحة التي ساهمت في تقدم دولة الإمارات.

وأضاف سيرجيو ماكوتا، نائب أول للرئيس لمنطقة جنوب الشرق الأوسط في SAP: متحف المستقبل هو أفضل مكان لشركة SAP لاستعراض قدرات حلولنا على معالجة التحديات الحالية والمستقبلية.

وصرّح أحمد الدفراوي، رئيس القطاع التجاري في الشرق الأوسط لدى بيبسيكو: تمثل هذه الشراكة بيئة حاضنة للابتكار والتقنيات الحديثة، وستساهم في تعزيز جهودنا الرامية لإحداث أثر إيجابي وبعيد المدى في دولة الإمارات وخارجها.

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