«دبي القضائي» يشارك في المؤتمر الإقليمي حول الجريمة السيبرانية

المصدر: دبي - البيان

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أوفد معهد دبي القضائي ممثلين من محاكم دبي والنيابة العامة في دبي إلى المؤتمر الإقليمي حول الجريمة السيبرانية والأدلة الرقمية، الذي عقده المركز القومي للدراسات القضائية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية. وضم الوفد كلاً من القاضي الدكتور عبدالله سيف الشامسي، رئيس المحكمة الجزائية، والمستشار يوسف أمين العلي، رئيس نيابة مساعد.

وجاءت مشاركة المعهد بناءً على دعوة تلقاها من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يهدف المؤتمر الإقليمي إلى تبادل الخبرات بين إسبانيا والدول العربية بشأن الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، وتسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية والإقليمية وانعكاساتها على التشريعات المقارنة.

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