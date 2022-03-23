«قيادات الشرطة» يطلع على مؤشرات أداء الأجندة الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، الاجتماع الثاني لمجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة للعام الجاري 2022م، الذي عقد عن بعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية.

مناقشات

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله متخذاً القرارات الخاصة بشأنها.

كما ناقش المجلس نتائج المجالس واللجان الفرعية التابعة لمجلس قيادات الشرطة للربع الرابع لعام 2021م، واطلع على مؤشرات أداء الأجندة الوطنية السنوية لوزارة الداخلية لعام 2021م، والتي تتضمن ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي نسبة الشعور بالأمان، ومعدل الجرائم المقلقة، ومعدل وفيات الحوادث على الطرق، حيث بينت النتائج أن نسبة كبيرة من المستهدفات تم تحقيقها، نتيجة لتحسن الأداء ووفقاً للمقارنات المرجعية التي تم إجراؤها مع عدد من الدول.

مؤشرات

واستعرض المجلس نتائج المؤشرات الاستراتيجية للدفاع المدني لعام 2021م، والتي تشمل عملية ضمان أمن وسلامة الممتلكات لعام 2021م، والتي بينت أن هناك تحسناً كبيراً وانخفاضاً عن الأعوام السابقة في نتائج المؤشرين الاستراتيجيين، وهما عدد حوادث الحريق لكل مئة ألف نسمة من السكان، ومعدل الوفيات لكل مئة ألف نسمة.

واطلع المجلس على نتائج اللجنة الدائمة للعمليات الشرطية بوزارة الداخلية، وأهم القرارات التي تم اتخاذها، وما تم تنفيذه من تلك القرارات، كما استعرض المجلس في اجتماعه النماذج المستخدمة لشهادات بحث الحالة الجنائية الموحدة على مستوى الدولة، وأهم البيانات التي تتضمنها، بحيث تتوفر فيها معايير عالية الدقة، وتشتمل على كافة البيانات المطلوبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز