شرطة أبوظبي تطلق حملة توعوية لمكافحة المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت شرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع والاتحاد النسائي العام، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، الإصدار الثاني، من الحملة الشاملة، لمكافحة المخدرات، وتوعية المجتمع، بأهمية التكاتف المستمر، بين الأسرة، والجهات المختصة، لحماية الأبناء، من الوقوع في براثن المخدرات، والوقاية من آثارها المدمرة للشباب.

وأشاد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، بالتعاون المستمر والمثمر، مع الجهات المشاركة، في الحملة التوعوية الشاملة، التي استهدفت منذ انطلاقتها في مارس الماضي، تسليط الضوء على التبعات الوخيمة للمخدرات، على الشباب، والأسر، والمجتمع ككل، كونهم العنصر البشري الأهم، والذي نعلق عليه الآمال، في مواصلة مسيرة التطوير، والريادة، لمجتمعنا.

ولفت إلى التنوع الواسع للفعاليات، والأنشطة، التي شملتها الحملة، في إصدارها الأول، ما بين التوعية عبر مختلف المنصات الإعلامية الحديثة، وشبكات التواصل الاجتماعي، والبرامج الإذاعية، والتلفزيونية، ما عزز مخرجات الحملة.

أولوية

من جهته، أوضح حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن ملف تعاطي المواد المخدرة والإدمان يعتبر من المواضيع ذات الأولوية في أجندة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي ومن هذا المنطلق نسعى مع شركائنا على تفعيل منظومة واستراتيجية متكاملة تضمن وقاية أبنائنا من خطر الشروع في تعاطي المواد المخدرة بالإضافة إلى توفير آليات الكشف والتدخل المبكر وذلك للحد من تطور التعاطي إلى مرض الإدمان.

كما نهدف إلى تمكين الأسر من المهارات الأبوية التي تعتبر عامل حماية من خطر التعاطي وتسهم في صقل شخصية الأبناء ليكونوا أفراداً فعالين في المجتمع وقادرين على مواجهة مختلف الضغوطات.

وأكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن دولة الإمارات تمضي بكل قوة لدرء مخاطر الإدمان وحماية النشء والمجتمع وفق منظومة متكاملة من الرعاية والحماية تتبناها جهات عدة وعلى رأسها وزارة الداخلية، الذين يبذلون جهوداً كبيرة لاقتلاع هذه المشكلة من جذورها وفق أحدث النظم وما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا والموارد، وعلى رأسها العناصر البشرية المؤهلة للتصدي لهذه الآفة بكل جدارة واقتدار.

من ناحيتها ثمنت سارة شهيل، المديرة العامة لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء» الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ببناء الإنسان باعتباره ركيزة أساسية لضمان الأمن والازدهار.. مؤكدة على أهمية العمل المشترك مع كافة الشركاء بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه لكافة أبناء المجتمع.

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