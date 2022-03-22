«الاتحاد النسائي» يحتفي بالأم في عيدها

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

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نظم الاتحاد النسائي العام جلسة شعرية خاصة بالاحتفال بـ«يوم الأم»، التي أقيمت بمقره في أبوظبي، بمشاركة نخبة مميزة من شعراء وشعارات الوطن، الذين أنشدوا قصائد تغنت بحب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وحرص الاتحاد النسائي العام متمثلاً في مكتبة فاطمة بنت مبارك، على الاحتفاء بالمثل الأعلى والقدوة الحسنة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، رائدة العمل الإنساني والاجتماعي والداعم الأول والأكبر لقضايا الأمومة والطفولة في دولة الإمارات والعالم العربي بشكل عام، انطلاقاً من رؤية سموها الثاقبة وإيمانها الراسخ بمكانة الأم ودورها الأساسي في رعاية وتنشئة الأبناء، والحفاظ على كيان الأسرة التي هي عماد المجتمع.

وشهدت الجلسة الشعرية، التي قدمها الإعلامي حسين العامري، وشارك بها كل من الشيخ ماجد سلطان الخاطري، والشاعر هادي المنصوري، والشاعرة مولاف، والشاعرة حمدة المر المهيري، تقديم كلمات الشكر والثناء لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث قرأ الشعراء والشاعرات قصائد مهداة لسموها، التي استلهموها من الأدوار الجليلة لصاحبة الخير والعطاء اللامحدود، والبصمات المضيئة للمرأة محلياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً، من دعم ونصرة وتمكين المرأة، الأم، المربية، والعاملة، وغيرها من جموع النساء في مختلف أرجاء العالم.

وبهذه المناسبة تقدمت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بخالص التهنئة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وأمهات الإمارات والعالم، بمناسبة احتفاء العالم بـ«يوم الأم»، مؤكدة أن الأم هي اللبنة الأساسية في بناء الأسرة التي تقوم عليها المجتمعات والدول.

وأكدت السويدي، أن الاحتفال بيوم الأم مناسبة متجددة، نعتز فيها بالمكانة الكبيرة التي تعتليها المرأة والأم في دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة، حيث تجلى اهتمام الدولة بالأم العاملة من خلال التشريعات والقوانين التي تسهم في تحفيزها على الالتحاق بسوق العمل، ورفع نسب مشاركتها به، ما أهلها أن تلعب عبر التاريخ دوراً حيوياً بجانب أخيها الرجل في مختلف مراحل بناء أركان الإمارات، بفضل تربيتها ووعيها وعلمها، وطموحها الذي يعانق عنان السماء.

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