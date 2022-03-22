محمد بن زايد يبحث مع رئيس أذربيجان العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم خلال اتصال هاتفي مع فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات والعمل المشترك من أجل تنميتها والارتقاء بها خاصة في جوانب الاقتصاد و التجارة و الطاقة وغيرها .. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

و هنأ سموه - خلال الاتصال - الرئيس إلهام علييف بمناسبة تدشين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" مؤخرا .. "محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهرضوئية" بقدرة انتاجية 230 ميجاواط .. مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الإستراتيجي مع جمهورية أذربيجان في مجال الطاقة المتجددة، ودعم خططها ومشروعاتها في هذا الشأن.

و تطرق الاتصال إلى وضع سوق الطاقة العالمي في ضوء أزمة أوكرانيا وفي هذا السياق شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أن دولة الإمارات حريصة على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها.

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