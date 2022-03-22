الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الأربعاء: الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية – حار وصحو نهاراً و غائم جزئي أحياناً على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس: الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية – حار وصحو نهاراً وغائم جزئي أحياناً على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة: الطقس: حار وصحو نهاراً و غائم جزئي أحياناً على بعض المناطق – انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية الغربية.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى ونشطة السرعة بعد الظهر خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً غرباً مساءً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان

السبت: الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية - مغبر و غائم جزئي أحياناً على بعض المناطق – انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة و قوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

حالة البحر: مضطرب في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان

الأحد: الطقس: مغبر وغائم جزئي أحياناً – انخفاض آخر في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة و قوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س.

حالة البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب مساءً في بحر عمان.

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