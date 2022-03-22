بلدية الشارقة تطلق خدمة إصدار وتجديد بطاقات الحدائق إلكترونياً

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تحويل خدمة إصدار وتجديد بطاقات دخول الحدائق إلى إلكترونية وإتاحتها على موقعها الإلكتروني، في إطار جهودها المستمرة لتطوير وتحسين خدماتها وفق المنظومة الرقمية، وحرصها على تقديم خدمات ذات جودة عالية والتسهيل على المتعاملين وإسعادهم، حيث تعمل البلدية بكافة إداراتها على تعزيز دورها في التحول الرقمي وتحويل الخدمات إلى إلكترونية تماشياً مع رؤى وتوجهات الإمارة في المجال الرقمي.

تجديد

وأوضحت البلدية أن خدمة إصدار وتجديد بطاقات دخول الحدائق موقعها الإلكتروني حيث يمكن للمتعامل زيارة الموقع والضغط على «خدماتنا الإلكترونية والذكية» ثم اختيار «خدمات الحدائق والمتنزهات» واختيار «خدمة طلب إصدار أو تجديد بطاقات دخول الحدائق»، ثم القيام بالعملية بكل سهولة ويسر بعد توفير كافة البيانات اللازمة وإرفاق الملفات المطلوبة، حيث تمكّن هذه الخدمة القاطنين في مدينة الشارقة من الدخول إلى حدائق الأحياء السكنية.

دخول

وأشارت البلدية إلى أنه تم إصدار حوالي 1650 بطاقة دخول إلى الحدائق خلال الربع الأخير من العام الماضي تزامناً مع قرار إعادة فتح الحدائق في المناطق السكنية بشكل كامل، و246 بطاقة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، حيث تشرف البلدية على 67 حديقة تتوفر بها أفضل المرافق الخدمية والخدمات كالملاعب المتنوعة ومناطق ألعاب الأطفال والمماشي المطاطية والصالات المغلقة التي يتم استغلالها لتنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة والدورات والورش، فضلاً عن تميّز هذه الحدائق بأنها صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

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