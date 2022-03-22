«الموارد البشرية» بمحاكم دبي تطلق الدورة 5 لـ «ابتكر مع الموارد البشرية»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت إدارة الموارد البشرية بمحاكم دبي مبادرة «ابتكر مع الموارد البشرية» لدورتها الخامسة، وأعلنت عن استقبالها لمشاركات فئة الموظفين الجامعيين والطلبة والطالبات الدارسين في مختلف الجامعات، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات والكليات الحكومية والخاصة بالدولة، وذلك لتعزيز ثقافة الابتكار ومكافأة جهود المواهب وتشجيعها على المشاركة في رسم ملامح محاكم دبي المستقبلية وتحقيق الريادة من خلال خلق الابتكار ضمن مختلف ميادين الموارد البشرية.

وأشار عبد الواحد كلداري، مدير إدارة الموارد البشرية بمحاكم دبي، أنه تم تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لعام 2021 وذلك بناء على نتائج تقييم الأفكار الابتكارية المعتمدة من قبل لجنة التقييم في محاكم دبي، كما تم إطلاق مبادرة «ابتكر مع الموارد البشرية» في دورتها الخامسة سعياً من الدائرة لخلق بيئة عمل تنافسية تحث على المبادرة والابتكار.

وذلك من خلال تبني الأفكار والمبادرات التطويرية التي من شأنها دفع عجلة التنمية والتطوير في محاكم دبي، بالإضافة إلى تحسين فرص احتواء واستقطاب المواهب من ذوي الكفاءات والمؤهلات العلمية، ودعم وتطوير تلك المواهب، وصولاً إلى رصد وتبني أفضل الممارسات المطبقة في مجال الموارد البشرية، وأضاف كلداري أن الاحتفاء بالفائزين في الدورة الرابعة يؤكد على حرص محاكم دبي على الاهتمام بالابتكار كونه عنصراً أساسياً في تقدم أي مؤسسة.

تطبيق

بدورها، أوضحت عائشة آل علي، رئيس قسم التطوير التنظيمي-رئيس فريق «ابتكر مع الموارد البشرية»، أن الاحتفاء لهذا العام شمل فئة التكريم الخاص للجهات التي ساهمت بشكل واضح في إنجاح تطبيق مبادرة «ابتكر مع الموارد البشرية» وهم كل من إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي وإدارة تقنية المعلومات، بالإضافة إلى كليات التقنية العليا وعدد من أساتذة الجامعات والكليات الحكومية والخاصة في الدولة.

كما أشارت إلى أهمية المبادرة في خلق بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار، حيث بلغ عدد الأفكار الابتكارية التي تم اعتمادها منذ البدء بتطبيق المبادرة 24 فكرة ابتكارية تتعلق بتطوير إجراءات العمل في إدارة الموارد البشرية، كما تم وضع خطة عمل مستقبلية لتنفيذ الأفكار الابتكارية المقدمة من قبل جميع الفئات المستهدفة على أن يتم إشراكهم في تنفيذها.

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