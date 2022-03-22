الموارد الطبيعية تدرب 25 موظفاً عن القيادة والتحول الذكي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن تنظيم إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة برنامجاً تدريبياً لموظفيها حول القيادة والتحول نحو المؤسسات الذكية، الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة 25 موظفاً من مختلف إدارات وأقسام المؤسسة، في إطار حرص واهتمام المؤسسة على تعزيز منظومة الأداء في بيئة العمل وتنفيذ استراتيجيتها تجاه التحول الرقمي من خلال تطوير أسلوب حياة مجتمعي ذكي ومستدام لخدمة متعامليها.

وأشار قاسم إلى حرص المؤسسة على الوصول إلى أفضل المستويات، حيث كانت في سباق دائم مع الخدمات المتطورة في ظل التوجّه الاستراتيجي للدولة، وذلك بتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدّمة، وذلك دعماً للتحوّل الذكي في الخدمات وتحويلها إلى خدمات ذكية لتسهيل وصول المستخدمين إليها، بهدف تعزيز سرعة وفاعلية الخدمات المقدّمة.

محاور

قال المهندس: إن البرنامج ركز على مجموعة من المحاور المهمة التي تتمثل في تنمية المفاهيم الإدارية وكيفية التخطيط الاستراتيجي لبناء فرق عمل عالية الإنجاز، كما استعرض البرنامج التدريبي، المهارات والقدرات الفنية اللازمة لتعزيز القيادة والكفاءة في ظل المتغيرات، ويهدف البرنامج إلى بناء ثقافة الالتزام نحو التغيير من خلال وضع منهجيات وسيناريوهات لاستشراف المستقبل والتخطيط الكامل لبناء القدرات المؤسسية.

وأكد اهتمام المؤسسة على تنمية قدرات الكوادر البشرية انطلاقاً من الحرص الدائم على تطوير الأداء والنهوض به لتحسين العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين يأتي ذلك من خلال هذه البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير آليات العمل والعاملين عليها ليكونوا على قدر عالٍ من التأهيل لخدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.

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