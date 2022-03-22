319.488 فحصاً لـ«كوفيد-19» و958 حالة شفاء جديدة

المصدر: ‌أبوظبي - وام

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تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 319.488 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 316 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 888.383 حالة.

‌‎وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مضاعفات الإصابة بالوباء، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2302 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 958 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 860.074 حالة.

وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 10.021 جرعة من لقاح «كوفيد-19» وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 24.433.724 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 247.04 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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