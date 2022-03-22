أطباء «توام» ينجزون بنجاح جراحة معقدة للعمود الفقري لمريضة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نجاحها في علاج مريضة تعاني الجنف الشديد والمعقد الذي أثر فيها ومنعها الاستمتاع بحياتها الطبيعية. وقصدت المريضة الألمانية البالغة من العمر 21 عاماً الأطباء في مستشفى توام لطلب الاستشارة والمساعدة، بعدما زارت سابقاً العديد من الجراحين والمستشفيات.

وأجرى الفريق الطبي المتمرس في المستشفى عملية جراحية معقدة للغاية تعرف باسم جراحة قطع عظم العمود الفقري المعقدة، باستخدام تقنيات المراقبة العصبية وحفظ الخلايا، لتحرير العمود الفقري للمريضة وتصحيح الجنف بنجاح، ما أعطى نتائج ممتازة كانت كفيلة بتغيير حياتها. يذكر أن جراحة قطع عظم العمود الفقري المعقدة نوع من الجراحات المعقدة يتم فيها قص العظم لتقصيره أو إطالته أو تغيير اتجاهه. وفي هذه الحالة بالتحديد، ساعدت العملية على تصحيح شكل جسم المريضة، وتحسين وظائف الرئة وتعزيز ثقتها بنفسها.

ويشار إلى أن الجنف حالة مرضية تسبب انحناءً جانبياً في العمود الفقري. وفي بعض الأحيان، يمكن أن يأخذ العمود الفقري أيضاً شكلاً متقوساً مثل الحرف «S». وقد تحدث انحناءات بسيطة وهي عادة لا تسبب مشكلات. ولكن عند تفاقم التقوس، يمكن أن يسبب مشكلات صحية، ويمكن أن تتسبب التقوسات الشديدة بتلف المفاصل والتهاب المفاصل في العمود الفقري.

وتتيح تقنية المراقبة العصبية للطبيب الجراح تقييم وظيفة الحبل الشوكي أثناء العملية الجراحية من خلال رصد ردود الفعل في الوقت الفعلي من جذور الأعصاب الفردية والمسارات الحركية والمسارات الحسية. وأما حفظ الخلايا فهو نوع محدد من عمليات نقل الدم الذاتية تتم فيها استعادة الدم المفقود أثناء الجراحة وإعادة ضخه في المريض. ويتم اللجوء إلى تلك التقنية عند توقع فقدان كمية كبيرة من الدم.

ووفّرت «صحة» تقنيات جراحية متقدمة في الدولة لضمان حصول المرضى على الرعاية المناسبة لهم على الرغم من تعقيدات العلاج المطلوب في الدولة.

واستقبلت المريضة في 30 نوفمبر من العام الماضي، وأجريت لها الجراحة في اليوم نفسه، ثم أمضت 4 أسابيع في المجمل لاستكمال رحلة التعافي وخضعت لعشر جلسات من العلاج الطبيعي بعد الجراحة الناجحة.

وقالت عزا: أنا سعيدة جداً بقراري إجراء الجراحة في مستشفى توام والنتائج التي حققناها. فقد ساعدت هذه الجراحة المعقدة على تعزيز قدرة الرئتين على العمل بشكل طبيعي وتحسين مظهر جسدي، وجعلتني أشعر بأنني أفضل بكثير فتحسنت نظرتي لنفسي. والآن بعد أن تم تصحيح العمود الفقري، أشعر بأن جودة حياتي تحسنت وأني أكثر راحة وتناغماً مع جسدي.

وبدوره، قال الدكتور زياد الجيعان، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري في قسم العظام في مستشفى توام، والذي قاد الجراحة: لدينا خبرة واسعة في جراحة تشوهات العمود الفقري المعقدة، مكنتنا من إنجاز العديد من العمليات الناجحة في مستشفى توام، وأثمرت جميعها نتائج ممتازة. وباستخدام تقنيات المراقبة العصبية وحفظ الخلايا في جراحة قطع عظم العمود الفقري المتقدمة، يمكننا توفير أفضل ابتكارات رعاية تشوهات العمود الفقري هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع العلم أن مستشفى توام من بين أوائل مستشفيات الدولة التي تقدم هذا العلاج.

وأضاف: تتطلب هذه التقنية تدريباً متخصصاً واعتماداً خاصاً للجراح. وقد جهّزنا فريقاً متطوراً بشكل كامل لإجراء جراحات العمود الفقري المعقدة، بمن في ذلك فريق تخدير مخصص للأطفال، بالإضافة إلى أطباء العظام الخبراء والمتخصصين في تشوهات العمود الفقري.

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