إجازة مرافق المريض تمدد لأشهر متواصلة بناء على توصية الجهات الطبية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

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قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن الهيئة، أخذت بتوصية طالب بها المجلس الوطني الاتحادي، في شأن إقرار إجازة مرافق مريض للعلاج في خارج الدولة لمدة شهر على أن تكون الإجازة مدفوعة الراتب.

وأفادت في ردها على سؤال برلماني اليوم الثلاثاء، حول الإجراءات المتبعة في حال اضطرار مرافق المريض المتواجد في خارج الدولة للبقاء لفترات طويلة، بأنه استجابة لطلب المجلس الوطني الاتحادي، تم ادخال نصوص محددة ضمن أي لائحة تنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تنص في المادة رقم 82 على أنه "يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو المفوض، الموافق على منح الموظف المواطن، إجازة استثناء لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وذلك للعلاج خارج الدولة، بناء على توصية من الجهات الطبية، ويجوز تمديد الاجازة إلى مدد مماثلة في حال كانت حالة المريض مصنفة ضمن الحالات مرضية محددة".

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