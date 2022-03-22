طرق دبي توفر 50 منفذاً إضافياً لتعبئة نول في محطات إينوك ومتاجر زووم في المترو

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن توفير 50 منفذاً إضافياً في متاجر محطات إينوك بإمارة دبي، ومتاجر زووم بمحطات المترو، يمكن من خلاله لركاب وسائل المواصلات العامة تعبئة بطاقات نول الخاصة بهم، وذلك بالتعاون مع مجموعة إينوك، وتؤكد هذه الخطوة جهود الهيئة نحو توفير حلول دفع متنوعة ومرنة للجمهور، مما يضمن توفير وسهولة الوصول إلى الخدمة.

جاء الآن الإعلان عن ذلك، خلال مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الهيئة مع مجموعة إينوك في جناح اينوك في إكسبو 2020 دبي، ووقعها كل من: أماني المهيري، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي لقطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، وزيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة اينوك.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تلتزم مجموعة اينوك بدعم هيئة الطرق والمواصلات في تقديم خدمات استثنائية للعملاء في كافة أنحاء إمارة دبي، ويشرفنا أن نتشارك مع الهيئة في توفير خدمة إعادة تعبئة بطاقات نول، ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى تزويد الركاب بأعلى مستويات الراحة التي تشتهر بها متاجر زووم التابعة لنا".

وقالت أماني المهيري: "تماشياً مع غاياتنا الاستراتيجية المتمثلة في "إسعاد الناس" و "انسيابية التنقل للجميع"، نبحث في هيئة الطرق والمواصلات بشكل دائم عن وسائل مختلفة لتحسين تجربة الركاب وأساليب وصولهم للخدمة. ويشكل تقديم خدمة إعادة تعبئة بطاقات نول في متاجر زووم والمتاجر المستقلة ومتاجر ايبكو / إينوك، إضافية نوعية إلى قائمة الخيارات التي توفرها الهيئة لتعبئة بطاقة نول ".



وأضافت المهيري: "تقدم ميزة إعادة التعبئة مساعدة فورية للركاب من حيث توفير وقت الرحلة، خاصة وأن الخدمة ستكون متاحة في متاجر زووم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويتوفر حاليا حوالي 3450 جهازاً لبيع التذاكر في جميع أنحاء دبي، ومع توفير 50 موقعاً إضافياً، سيكون التنقل بوسائل المواصلات العامة أكثر سلاسة من أي وقت مضى".

يمكن استخدام بطاقة نول أيضاً في عدد من منافذ البيع الكبرى والتسوق في مجموعة من محلات التجزئة إضافة إلى الدخول إلى الحدائق العامة ومتحف الاتحاد. وما من شك في أن طرح هذا الحل يدعم طموح دبي في أن تكون أذكى مدينة في العالم.

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