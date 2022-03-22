رقم قياسي جديد..1.8 مليون زيارة لإكسبو في أسبوع واحد

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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يواصل إكسبو 2020 دبي الإبهار قبل 10 أيام من اختتام فعالياته ويخطف الأنظار مرة أخرى على صعيد عدد الزيارات المستمر في الارتفاع بنسق سريع في الفترة الأخيرة، مسجلا 20 مليونا و819 ألفا و155 زيارة على مدار 172 يوما بنهاية أمس (21 مارس 2022) ، فيما وصلت الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية 197 مليون زيارة مدفوعة بمجموعة من الفعاليات الترفيهية المتاحة عبر منصة "لايف من إكسبو.

كما واصل الحدث العالمي تسجيل الأرقام القياسية على مستوى الزيارات الأسبوعية للمرة السادسة على التوالي، حيث شهد الأسبوع الماضي مليون و809 آلاف و889 زيارة.

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