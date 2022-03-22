سيف الشامسي: فخورون بإنجازات الأم الإماراتية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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رفع اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، بمناسبة اليوم العالمي للأم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، ‏رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لثقتها ورعايتها للأم، وجهودها في الريادة النسائية بدولة الإمارات لبناء مجتمع متوازن ومتميز.

وقال اللواء الشامسي: أهنئ ‏«القلب الكبير» قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت ‏محمد ‏القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة رئيسة مؤسسة القلب الكبير، لدعم سموها الكبير ‏في ‏تعزيز دور المرأة الأم المعلمة والمربية لأجيال المستقبل.

وأضاف: إننا فخورون بما وصلت إليه الأم الإماراتية من إنجازات لا تُحصـــــى، جعلتها تتبوأ أفضل المناصب بدعم وثقة القيادات الرشيدة.

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