حمدان بن محمد : الأمهات هن الحياة ومصدرها

المصدر: (دبي - البيان)

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احتفى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالأم في يومها العالمي، والذي يصادف 21 مارس من كل عام، ناشراً، عبر حسابه في «تويتر»، كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله:

إلى كل الأمهات.. من مثلكن.. من يشبهكن..

أنتن مصدر الحياة.. أنتن الحياة..

تتقاصر كلماتنا عن وصف حجم المحبة والرحمة الذي وضعتموه في هذا الكون..

حفظكن الله..

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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