طبيبات مواطنات: تمكين الأم يسهم في الحفاظ على صحة المجتمع

المصدر: دبي – عصام الدين عوض

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أكدت طبيبات مواطنات أن الاحتفاء باليوم العالمي للأم يدلل على اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بالمرأة، وبالمكانة التي وصلت إليها، مبينات أن ذلك الاهتمام من شأنه أن يعزز من دور المرأة الإماراتية حتى تحقق كافة تطلعاتها، بما يخدم وطنها والمجتمع من حولها، مؤكدات دور المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية، وما حققته من نجاحات بفضل الرعاية والعناية، التي تحيطها بها القيادة الرشيدة للدولة، حيث مكنت تلك العناية الطبيبة المواطنة من أداء دورها في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع الاماراتي بكل أطيافه.

دور

وأشادت الدكتورة نورة سالم رئيسة قسم التطوير المهني والطب التجديدي في مستشفى القاسمي بدور الأم والتي لعبت دوراً محورياً في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة في الإمارات، وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، فحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له دليل على كونها عنصراً أساسياً في إحداث عملية التغيير في المجتمع، مبينة أن الإمارات أعطت المرأة دوراً فعالاً في المجتمع، وذلك لامتلاكها الموارد والقدرة على الاستفادة منها وإدارتها، بهدف تحقيق مجموعة من الإنجازات للارتقاء بالفرد والمجتمع، وخير دليل على ذلك قيامها بأدوارها كطبيبة على أكمل وجه، فكان لها دور مشهود خلال الفترة الماضية، والتي كان لها أثر كبير في الحفاظ على سلامة وصحة أبناء الوطن والمقيمين فيه، وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم بكل جدارة.

جراحة

وتقول الدكتورة عبير عوض تخصص جراحة: إن الاحتفال باليوم العالمي للأم يعد تكريما لها، فنراها اليوم مشاركة للرجل في جميع المحافل، كما أولتها الدولة جل اهتمامها، وأتاحت لها جميع فرص التعليم ومنافسة الرجال في العمل، وتمثيل الدولة على الصعيد الداخلي والخارجي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فهي الأم والمعلمة والمهندسة والطبية والسفيرة والوزيرة، لافتة إلى أن الطبيبة الإماراتية أثبتت جدارة في الحفاظ على صحة المجتمع الاماراتي، وذلك من خلال تواجدها في الخطوط الأمامية للتصدي لجائحة (كوفيد 19)، ما كان له كبير الأثر في التخفيف من الجائحة، والحفاظ على سلامة المجتمع.

دعم

وتقول الدكتورة فاطمة حسين علي مديرة إدارة الترصد بوزارة الصحة ووقاية المجتمع: إن القيادة الرشيدة للدولة لم تدخر جهداً في تقديم الدعم اللامحدود للمرأة الإماراتية، والعمل على تمكينها لتحقيق أفضل الإنجازات وفي شتى المجالات، مثمنة جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لجهودها الرائدة والمتفردة، منذ تأسيس الاتحاد وحتى الآن في تحفيز المرأة، والوقوف بجانبها لتحقيق كيانها، والعمل على رفع اسم الدولة في المحافل الدولية حتى أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم، لافتة إلى أن الدولة مكنت الطبيبة المواطنة من أداء دورها في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع الاماراتي بكل أطيافه.

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