«الصحة» تدعم الجهود الحكومية لإسعاد الأم

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع دعمها للجهود الحكومية لإسعاد الأم وتحقيق جودة حياتها، لافتة إلى أن عيد الأم الذي وافق، أمس، مناسبة سنوية للاعتزاز بعطاء الأم وتكريمها تقديراً لدورها في بناء المجتمع وتنشئة الأجيال وغرس القيم والأخلاق وتربيتهم على روح الولاء والانتماء للوطن.

وذكرت الوزارة في هذه المناسبة أن المرأة والأم الإماراتية حققت إنجازات كبيرة في الصعد كافة بفضل دعم وثقة القيادة الحكيمة التي عملت على تعزيز دور الأم امرأة عاملة وسخرت لها الإمكانات التي ساعدتها على التطور والنجاح في جميع المجالات.

وأشارت الوزارة إلى أنه في هذه المناسبة يستذكر شعب الإمارات بكل الإجلال والاحترام جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في دعم وتعزيز مكانة الأم والمرأة الإماراتية إذ أرست سموها منظومة ثقافية وصحية واجتماعية وتعليمية داعمة للأم الإماراتية وتفعيل دورها في التنمية المستدامة وتوفير السبل والآليات كافة اللازمة لحمايتها ورعايتها.

وتقدمت الوزارة بالتهاني إلى سمو «أم الإمارات» بمناسبة عيد الأم فخراً بما قدمته وتقدمه للمرأة والأم والمجتمع .

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