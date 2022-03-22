محمد الشرقي: التميز المؤسسي مفهوم مترسخ في الإمارات

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على أهمية التميز المؤسسي كمفهوم مترسخ في مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بضرورة الارتقاء بمهارات الموظفين ورفع كفاءة عمل المؤسسات بما يخدم توجهات الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية. جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، للفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء من أفراد القيادة العامة لشرطة الفجيرة.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة، المساعد أول جاسم هيكل البلوشي لحصوله على وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2022، كما هنأ سموه الموظفة المدنية أمجاد محمد صالح الكعبي لحصولها على وسام خدمة المتعاملين من برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في دورته الثالثة.

وأشاد سموه بالإنجاز المستحَق نتيجة الجهود الحثيثة والبيئة المتميزة والعمل بروح الفريق الواحد، متمنياً سموه للفائزين النجاح والتوفيق، وبذل المزيد من الجهود لأداء واجباتهم ومهامهم العملية بكل كفاءة واقتدار. كما أشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى أهمية التميز في العمل الحكومي، مؤكداً أن وزارة الداخلية بشكل عام، وشرطة الفجيرة بشكل خاص، أضحت عنوان الريادة والتميز لما تقدمه من خدمات متميزة للمجتمع.

وبدوره أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن هذا التميز الذي تحققه عناصرها وكيان شرطة الفجيرة جاء نتيجة الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتقدم الفائزون بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، وتشجيع سموه لهم نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة في مجال عملهم.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة.

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