سلطان بن أحمد القاسمي ورئيس إستونيا يبحثان التعاون

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، الدكتور ألار كاريس رئيس جمهورية إستونيا، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة.

ورحب سمو نائب حاكم الشارقة في بداية اللقاء برئيس جمهورية إستونيا ناقلاً له تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتمنياً له إقامة سعيدة في الدولة.

تطور

وجرى خلال اللقاء التأكيد على العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إستونيا، والتي شهدت تطوراً كبيراً في العديد من المجالات كان من أهمها العلوم الحديثة والتقدم التقني والخدمات الحكومية الرائدة.

وتناول اللقاء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشأن التعليمي والأكاديمي والتقني وغيرها، بالإضافة إلى التجربة الثقافية والعلمية والأكاديمية الرائدة لإمارة الشارقة.

وفي إطار آخر، شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، محاضرة علمية قدمها الرئيس الإستوني، الدكتور ألار كاريس، بعنوان: دور التكنولوجيا الحيوية في المجتمع الحديث، وذلك في قاعة البيروني بجامعة الشارقة.

أدوار

وتناول كاريس خلال محاضرته الأدوار المختلفة التي تلعبها التكنولوجيا الحيوية كأحد المجالات الحديثة، وعبر تطبيقاتها التفاعلية في تقديم العديد من الحلول الذكية للتحديات التي تواجه المجتمعات في مختلف المجالات الصحية والطبية، إلى جانب مساهمتها في تطوير البحوث العلمية ونتائجها، موضحاً أن هناك عدداً من الأنظمة المتطورة التي تعمل وفقها المؤسسات العلمية والطبية .

كما التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، أمس، في مكتب سموه بالجامعة، وفداً من طلبة كلية الطب العسكري التابعة للقوات المسلحة المصرية.

ورحب سموه بوفد كلية الطب العسكري في الشارقة، وتناول معهم أهم مجالات العمل المشترك .

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