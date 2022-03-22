عبدالله بن سالم يشهد حفل اليوبيل الفضي لأكاديمية العلوم الشرطية

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل اليوبيل الفضي لأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، الذي أقيم مساء أمس بمقر الأكاديمية.

حفل

بدأت وقائع الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة للعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية قال فيها: تتوّج أكاديمية العلوم الشرطية اليوم، مسيرة عمل امتدت لـ 25 عاماً من العطاء، حيث كان الأول من يوليو لعام 1996 علامة فارقة لصدور قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتأسيس وتثبيت أركان ودعائم الأمن وحفظ الاستقرار، من خلال إنشاء هذا الصرح الأمني المتميز، وقد سعت الأكاديمية بكل إخلاص ومسؤولية، لتكون عند حسن ظن سموه، وتتبوأ موقعها على منصة الصدارة، تبذل جهدها، وتسعى جاهدة ليكون لها سبق الريادة في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار على ربوع هذا الوطن.

انجازات

وتطرق مدير عام الأكاديمية إلى العديد من المنجزات التي حققتها الأكاديمية، منها البرامج الأكاديمية في مختلف علوم الشرطة وعشرات المؤتمرات والندوات العلمية، واتفاقيات التعاون مع كبريات الجامعات والمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية المحلية والدولية، ومئات المؤلفات العلمية والدراسات والبحوث، والجوائز العديدة في مختلف التخصصات وتخريج مئات الضباط من أبناء دولة الإمارات والدول العربية والإسلامية، وغيرها الكثير من الإنجازات.

كما قدم التهنئة لمنتسبي الدفعة 22 بمناسبة حفل تخرجهم، والذي جرت مراسمه في حفل الخمسين بساحة الوصل بإكسبو 2020 دبي، مع أقرانهم منتسبي كلية الشرطة بأبوظبي وأكاديمية شرطة دبي.

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