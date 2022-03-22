حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بإنشاء دائرة الزراعة

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2022 م بشأن إنشاء دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم دائرة حكومية في إمارة الشارقة تسمى «دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في إمارة الشارقة» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها. ويصدر قانون بتنظيم دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في إمارة الشارقة وأهدافها واختصاصاتها وشؤونها كافة.

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