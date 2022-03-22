3 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لـ«خليفة الإنسانية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية دعماً مالياً بقيمة ثلاثة ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي لدعم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية التي تنفذها المؤسسة داخل الدولة خلال العام 2022.

وأشاد محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالجهود الإنسانية لبنك دبي الإسلامي ودوره الرائد تجاه أبناء المجتمع. وأضاف الخوري، أن هذا الدعم الذي يقدمه البنك يأتي في إطار التعاون والتنسيق والشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات في الدولة وفي إطار التكامل بين القطاعين الاقتصادي والإنساني للوصول إلى ما نصبو إليه جميعاً في خدمة الوطن والمواطن.

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