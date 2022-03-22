145.4 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» 2021

المصدر: دبي - وام

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عقدت الجمعية العمومية لـ«بيت الخير» اجتماعها السنوي بمشاركة مندوبي وزارة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والمدقق الخارجي لحسابات الجمعية، حيث تم استعراض جدول الأعمال الذي تضمن التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة وإقرارها ومناقشة التقرير المالي لمدقق الحسابات والتصديق عليه واعتماد الميزانية الختامية للعام المنصرم 2021.

ترأس الاجتماع خليفة جمعة النابودة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

وأعلن النابودة في نهاية الاجتماع نتائج حصاد عام 2021 والذي بلغ حجم الإنفاق فيه على المشاريع والعمليات الخيرية 145.4 مليون درهم منها 67.7 مليون درهم أنفقت من أموال الزكاة و77.6 مليون درهم من أموال الصدقات منها 60.3 مليون درهم أنفقت خلال حملة رمضان الماضي، وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الخيرية والإنسانية 22.600 ألف أسرة وحالة محتاجة.

وأكد النابودة أن إنفاق الجمعية ذهب للأسر المتعففة المواطنة وأسر الشباب الصغيرة والناشئة والأسر محدودة الدخل، حيث أنفقت الجمعية على مشروع «أمان» الذي يعنى بدعم الأسر المتعففة والمسجلة في الجمعية 50.2 مليون درهم، حيث قدمت «بيت الخير» مساعدات نقدية بشكل شهري بقيمة 34,9 مليون درهم استفادت منه 3147 أسرة بالإضافة إلى تقديم الدعم الغذائي الشهري الذي بلغت قيمته 5,1 ملايين درهم وشمل البرنامج أيضاً أسر الأيتام التي بلغ الإنفاق عليها 9 ملايين درهم وأسر أصحاب الهمم التي بلغ الإنفاق عليها 1,1 مليون درهم.

ونوه النابودة إلى أن الجمعية أولت اهتماماً خاصاً عام 2021 بأسر الشباب المتزوجين حديثاً أو المقدمين على الزواج فقدمت لهم مبلغ 6,9 ملايين درهم استفادت منها 498 أسرة ناشئة، حيث أنفقت الجمعية 2,3 مليون درهم منها كرسوم إيجار و 1,1 مليون درهم مصاريف استكمال بناء و1,5 مليون درهم لشراء أثاث و603 آلاف درهم للمستلزمات المنزلية و475 ألفاً للماء والكهرباء و370 ألفاً للأجهزة الإلكترونية و128 ألفاً للأجهزة الكهربائية و289 ألفاً للصيانة و35 ألفاً للصرف الصحي، حيث يأتي هذا الدعم في إطار برنامج «حافز» للدعم المجتمعي الذي أنفق 11,9 مليون درهم دعماً لإسكان الأسر المواطنة.

وقال النابودة إن «بيت الخير» ساهمت أيضاً في دعم الاحتياجات التعليمية لأبناء الأسر بقيمة 5,1 ملايين درهم من خلال توفير أدوات ومستلزمات القرطاسية بقيمة تزيد على 420 ألف درهم وتقديم مساعدات للطلبة الجامعيين وتسديد الرسوم عن الطلبة المعسرين عبر مشروع «تيسير» لدعم الطلبة في مختلف المراحل الذي أنفق 4,6 ملايين درهم.

وأضاف أن الجمعية أنفقت على مشاريع الدعم الطارئ التي يقدمها «فزعة» 28,5 مليون درهم ساهمت في رفع المعاناة عن كثير من الأسر والحالات، حيث قدمت «بيت الخير» 17,4 مليون درهم كمساعدات طارئة ومقطوعة وأنفقت على مشروع «علاج» لدعم المرضى المقيمين 8,7 ملايين درهم.

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