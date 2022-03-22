«الأزمات» تطلق «قيادات المستقبل» لصناعة مستقبل أكثر ابتكاراً

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلق عبيد راشد الحصان الشـامسـي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بحضور علي راشد النيادي مدير عام الهيئة.. برنامج «قيادات المستقبل»، لصناعة مستقبل أكثر ابتكاراً ومرونة، ضـمن خطة الهيئــة فـي تأهيل وتهيئة القيادات المستقبلية في مجتمع الطوارئ والأزمات.

وقال الشـامسـي: «تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، والاستعدادات لدخول حقبة جديدة من التطور والجاهزية، يسعدنا أن نعلن عن انطلاق برنامج قيادات المستقبل، والذي يعمل على أساسات وركائز استشرافية مستقبلية، من خلال التمكين الحقيقي للقيادات الوطنية، ولصناعة مستقبل تحقق فيه رؤيتنا «دولة آمنة وقادرة على الصمود»، من خلال تسخير كافة الإمكانات، لبناء قدرات متميزة في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفي بيئة داعمة للكوادر الوطنية، تؤكد دعمنا للقيادات الشابة المستقبلية.

وحث القيادات الشابة، على تطوير المهارات الشخصية، والتعلم الذاتي، عبر الاطلاع المستمر على أفضل الممارسات، والتطورات في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

ويسهم البرنامج في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، ودفع عجلة التنمية الشاملة، والريادة المعرفية في تمكين قدرات ومهارات الشباب.

كما يستهدف البرنامج 12 منتسباً، لتطوير الجانب الأكاديمي والعلمي في الإدارة والقيادة في المرحلة الأولى، باستخدام نموذج التعليم الهجين، وبمشاركة أفضل الخبرات، ما يتيح للشباب فرصة لتواصل العقول وبناء المهارات.

ويهدف البرنامج إلى بناء جيل من القيادات، متمكن في منظومة الطوارئ والأزمات، يكون بمثابة الواجهة والصف الأول لمواجهة طيف واسع من المخاطر والتحديات، متسلحين بالأدوات الحديثة، لنقل التجربة الإماراتية في إدارة الطوارئ والأزمات للعالم أجمع.

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