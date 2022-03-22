عبد الله بن زايد ووزيرا خارجية اليابان وتركيا يبحثون الأزمة الأوكرانية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، كلاً على حدة، يوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان، ومولود تشاووش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا، وذلك في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، وبحث سموه والضيفان العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها التطورات في أوكرانيا وأهمية تعزيز الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وبحث سموه العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات واليابان وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة. وبحث الجانبان الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها التطورات في أوكرانيا وأهمية تعزيز الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

كما ناقش سموه ووزير خارجية اليابان جهود تحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق الطاقة والغذاء العالمية في ظل تداعيات هذه الأزمة.

واستعرض سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ويوشيماسا هاياشي، مشاركة اليابان في «إكسبو 2020 دبي» ودور هذا الحدث العالمي البارز في استكشاف آفاق واعدة للتعاون المشترك بين البلدين.

وتناول الجانبان أيضاً استعدادات مدينة أوساكا اليابانية لاستضافة النسخة المقبلة من إكسبو العالمي، والتي من المقرر أن تقام فعالياتها خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025 على جزيرة يومشيما، حيث يقام الحدث للمرة الثالثة في مدينة أوساكا بعد استضافته في دورتين سابقتين عامي 1970 و1990.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة يوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان، مؤكداً على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان والحرص على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وعبر سموه عن تمنياته بالتوفيق لمدينة أوساكا اليابانية خلال استضافتها النسخة المقبلة من إكسبو العالمي، مشيداً بالمشاركة المتميزة لليابان في إكسبو 2020 دبي.

ومن جانبه، أكد يوشيماسا هاياشي حرص بلاده على تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، مشيداً بتنظيمها المتميز لإكسبو 2020 دبي ونجاحها في احتضان نسخة مميزة من الحدث العالمي رغم التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19».

وأقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء تكريماً ليوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان والوفد المرافق. حضر اللقاء، معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وشهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان.

وإلى ذلك، أكد يوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ذات أهمية استراتيجية لبلاده خاصة في مجال أمن الطاقة.

وقال يوشيماسا هاياشي: تأتي زيارتي لدولة الإمارات العربية المتحدة تزامناً مع الذكرى الـ 50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، وهي فرصة لتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات التي تتجاوز التعاون القائم في مجال الطاقة، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية في ظل رئاسة الإمارات لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر.

وشدد وزير خارجية اليابان على أهمية واردات النفط من الإمارات إلى اليابان باعتبارها تشكل نسبة تقارب ثلث إجمالي الواردات، مؤكداً أهمية دور الإمارات العربية المتحدة، في استقرار سوق الطاقة العالمي.

وأشار إلى أن البلدين حققا في السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً في مجموعة واسعة من المجالات تتضمن الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والبنية التحتية والفضاء.

مباحثات

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

وبحث سموه ووزير خارجية جمهورية تركيا تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وتركيا بمختلف المجالات في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.

واستعرض الجانبان مخرجات زيارة الدولة التي قام بها أخيراً رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إلى دولة الإمارات، وما شهدته من الإعلان عن اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا بهدف تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين.

عقب ذلك، عقد سموه ومولود تشاووش أوغلو جلسة مباحثات على غداء عمل في قصر الإمارات بأبوظبي، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك الإماراتي التركي وسبل تعزيزه بما يخدم مصلحة البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما تبادلا وجهات النظر تجاه الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية ومنها التطورات على الساحة الأوكرانية وأهمية تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

واستعرض سموه ومولود تشاووش أوغلو مشاركة جمهورية تركيا في إكسبو 2020 دبي ودوره كمنصة مهمة لبلورة الشراكات المثمرة بين الدول المشاركة وتعزيز التعاون الدولي ودفع آفاق التنمية في المجتمعات.

حضور

حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، جانباً من أعمال الملتقى الـ 16 للسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج، الذي انطلقت أعماله أمس في أبوظبي، بمشاركة مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا، حيث ألقى كلمة تحت عنوان «العلاقات الإماراتية التركية».حضر اللقاء معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وسعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية.

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