صفر وفيات بـ«كوفيد 19» لليوم الـ 14 توالياً

المصدر: (أبوظبي - وام)

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ساهمت الرعاية الطبية الفائقة والخدمات المتطورة التي توفرها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجهات الصحية في الدولة، بعدم تسجيل أي حالة وفاة نتيجة مضاعفات الإصابة بـ«كوفيد 19» لليوم الـ 14 توالياً.

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة أعلنت الوزارة عن إجراء 251,465 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 888,067 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليبقى عدد الوفيات في الدولة 2302 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 899 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 859,116 حالة.

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