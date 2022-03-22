عبدالله المري يطلع على البرامج المجتمعية والتوعوية لـ«سفراء الأمان»

المصدر: دبي - البيان

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التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أعضاء مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، المجلس المعني بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الأطفال وزيادة وعيهم بهذا الجانب، وإعدادهم للمستقبل، عبر مختلف البرامج التي ينفذها، بحضور اللواء الخبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، والعميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية.

مبادرات

واطلع معاليه على تجربة مجلس سفراء الأمان في المبادرات والبرامج المجتمعية والتوعوية، كما أشاد بالإنجازات التي حققها المجلس، ودوره التوعوي والتثقيفي لمختلف فئات المجتمع، وما قدمه من مبادرات وبرامج مجتمعية مؤثرة، ومنها برنامج صوت الطفولة وبرنامج سواعد الأمان ومسبار المعرفة، الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة في المجتمع، مشيداً ببرنامج «مسبار المعرفة»، الذي يأتي تزامناً مع حدث «إكسبو 2020 دبي»، ويقدمه نخبة من الطلبة المتميزين من أعضاء المجلس، والذين يسهمون في نشر رسالة الطفولة إلى العالم لعكس صورة إيجابية للطفل الذي يعيش على هذه الأرض.

مسبار

واستمع معاليه إلى تجربة سفراء الأمان في البرنامج التلفزيوني «مسبار المعرفة»، أحد برامج مؤسسة دبي للإعلام في «إكسبو 2020 دبي»، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين شرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام، لتسليط الضوء على كل ما يتعلق بالطفل من حقوق وواجبات وتعريفهم بالقوانين المحلية والعالمية، وإشراكهم في التوعية والبرامج، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية والفاعلة في البناء والتنمية، من خلال تقديم فقرات لمواضيع متنوعة، ومنها «حقوقي ومسؤولياتي»، و«في قصص الشعوب» و«الابتكارات والبحوث» و«لقاء مع مسؤول»، و«في ربوع الإمارات».

شكر

و عبر أعضاء مجلس سفراء الأمان عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على هذا اللقاء، والفرصة لطرح تجاربهم وممارساتهم في المجلس.

نموذج

أكد معالي عبدالله المري أن مجلس سفراء أمان، يسلط الضوء على دور شرطة دبي في تقديم نموذج رائد ومؤثر لكيفية إشراك الطفل في منظومة الحماية، وجعله جزءاً أساسياً منها، الأمر الذي يعزز من حماية الأطفال وتوعيتهم بحقوقهم وكيفية تواصلهم مع الجهات المختصة عبر قنوات التواصل المعتمدة، بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم التي كفلها القانون، ومعالجة بعض الظواهر السلوكية في بيئة الطفل، وتنمية ثقافة وقدرات الأطفال في الجانبين التعليمي والاجتماعي.

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