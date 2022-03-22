بلدية دبي توعّي بالقرارات المستحدثة للشركات الخاصة العاملة في إدارة النفايات

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت بلدية دبي ملتقى المتعاملين للشركات العاملة بمجال جمع ونقل ومعالجة النفايات في إمارة دبي، بهدف إيجاد شراكات بيئية متميزة مع القطاع الخاص وتقديم خدمات نوعية ترضي تطلعات جميع متعاملي الدائرة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرصها المستمر على ترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية، من خلال المبادرات والحملات والبرامج والملتقيات لتوعية كافة فئات المجتمع في إمارة دبي، وضمن جهودها المستمرة الهادفة إلى استدامة برامج التوعية بكافة القرارات والتشريعات الحكومية مع شركات القطاع الخاص ورفع مستوى جودة الحياة في الدولة، من خلال بناء اقتصاد متنوع يحافظ على البيئة ويحقق التنمية المستدامة.

ويهدف الملتقى للاطلاع وتوعية الشركات العاملة بمجالات الإدارة المستدامة للنفايات في دبي بأهمية تعزيز سبل وطرق الاستفادة القصوى من النفايات الصلبة، من خلال الالتزام بالأنظمة والتشريعات الخاصة، إذ يعد هذا الملتقى منصة مثالية حقيقية ونافذة مباشرة لتوسيع آفاق الحوار الجاد والجلوس وجهاً لوجه مع متعاملي وممثلي القطاع الخاص لسماع ملاحظاتهم البناءة، والتعرف على احتياجاتهم عن كثب، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الرضا العام، من خلال تقديم أفضل الخدمات وفق أرقى الممارسات المتميزة والمعايير العالمية المعتمدة.

وتم استعراض ومناقشة عدد من المحاور والعروض التقديمية، ومنها التوعية بأهمية تعزيز فصل النفايات الصلبة من المصدر والجمع ونقل النفايات وماهية الفرص والتحديات بهذه المجالات، هذا بالإضافة إلى استعراض ومناقشة ورقة عمل بعنوان «دعم صناعة إعادة التدوير» ومعالجة النفايات في دبي، حيث تم توثيق كافة المقترحات المقدمة من المشاركين، وتم توضيح كافة الاستفسارات الموجهة للمعنيين في إدارة النفايات في بلدية دبي وتوضيح العديد من التوجهات والأفكار الخلاقة لتخطي كافة الصعوبات التي قد تواجهها هذه الشركات بالعمل الميداني والتعامل مع الجمهور.

وتحرص دبي على إيجاد واستدامة توفر الفرص مع القطاع الخاص «شركائنا بالتنمية المستدامة» بمجال الإدارة المستدامة للنفايات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز