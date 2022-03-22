محمد بن راشد: الإمارات حريصة على بناء علاقات تعاون وصداقة مع الدول كافة

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، على بناء علاقات تعاون وصداقة مع الدول كافة، لما يحقق المصالح المشتركة لشعبها، ولشعوب الدول الصديقة.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الدوق هنري، دوق لكسمبورغ الأكبر، الذي يزور الدولة حالياً، للمشاركة في احتفالات بلاده بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، كما التقى سموه ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، في جناح بلاده بمقر إكسبو 2020 دبي.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالدوق هنري، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة لوكسمبورغ، وأهمية دعمها وتعزيزها، بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين.

وجهات نظر

واستعرض اللقاء، الذي عقد على هامش زيارة سموه لجناح لوكسمبورغ، المقام في منطقة الفرص بإكسبو 2020 دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها، كما تطرق النقاش إلى أهمية تطوير مجالات التعاون، والارتقاء بها، بما يحقق المنفعة المتبادلة، والمصالح المشتركة للبلدين، خاصة في القطاعات التي تدعم التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق التقدم والازدهار للدولتين.

تجربة

وتعّرف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته لجناح لوكسمبورغ، إلى ما يقدمه الجناح من صورة كاملة حول هذا البلد الأوروبي العريق، ويلخص تجربتها نحو المستقبل، من خلال 5 أقسام أساسية، تشمل: التنوع، والاستدامة، والتواصل، والجمال، والمبادرة، والتي تعكس جميعها مقومات لوكسمبورغ الطبيعية، ورؤيتها للمستقبل، لا سيما في مجالات النقل، والاتصال، والبنية التحتية والتنمية المستدامة.

إستونيا

كما التقى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الزيارة، ألار كاريس رئيس جمهورية إستونيا، في جناح بلاده بمقر إكسبو 2020 دبي.

وأشاد سموه بالعلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وإستونيا، والتعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات، لا سيما في مجالات الحوكمة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، معرباً سموه عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة، المزيد من التعاون بين البلدين على المستويات كافة، لا سيما القطاعات الحيوية، بما فيها صناعة المستقبل والخدمات الإلكترونية، وغيرها من المجالات الحديثة، ذات الاهتمام المشترك.

تعاون

ومن جانبه، أكد رئيس جمهورية إستونيا، على علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات، معرباً عن تطلعه لتطويرها، للوصول بها إلى آفاق جديدة، تسهم ضمن إطارها الأشمل، في توسيع دائرة التعاون بين البلدين، ضمن مختلف المجالات، مشيداً بتنظيم دبي المتميز للدورة الحالية من إكسبو العالمي، والتي أسهمت بشكل كبير، في تعزيز أطر التعاون الدولي لبلوغ آفاق أوسع. واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح لما تقدمه إستونيا للمجتمع الرقمي الأكثر تقدماً في العالم.

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