محمد بن زايد والسيسي يبحثان المستجدات في المنطقة والعالم

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها ودفعها إلى الأمام لمصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما استعرض الجانبان خلال لقائهما في مدينة شرم الشيخ المصرية القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرقت المباحثات إلى الأوضاع في المنطقة العربية وأهمية تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة، في ظل التطورات والتحولات المتسارعة في المنطقة والعالم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على جميع المستويات وما يربطهما من وشائج محبة وتقدير واحترام متبادل، والحرص المشترك على المضي قدماً نحو مزيد من التطوير لهذه العلاقات وتنميتها.

كما أكد سموه أن مصر الشقيقة تعد ركناً أساسياً من أركان الأمن العربي ودورها محوري ضمن منظومة العمل العربي المشترك عامة وجهودها مقدرة، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على التشاور المستمر معها حول كل ما يعزز المصالح المشتركة ويحقق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره للرئيس المصري لحسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما خلال الزيارة.

من جانبه رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بلده وبين أهله، معرباً عن اعتزازه بما يربط الإمارات ومصر من علاقات تاريخية وثيقة وما يجمعهما من عمل مشترك في مواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة وأمنها.

كما أكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الإمارات وتنميتها في مختلف المجالات، بجانب أهمية تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء توافق رؤى البلدين بشأن التعامل مع العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الإماراتي ــ المصري بما يسهم في تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وشدد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

حضر اللقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما حضره من الجانب المصري اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية واللواء أحمد علي رئيس ديوان الرئاسة والسفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة.

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