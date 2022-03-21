نهيان بن مبارك: الإمارات والدومينيكان ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي في قصره جوليو سيمون كاستانوس زوين سفير الدومينيكان لدى الدولة.

ورحب معاليه في بداية اللقاء بسفير جمهورية الدومينيكان وبحثا علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الدومينيكان الصديقة وسبل تطويرها في مختلف المجالات وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

وأكد معاليه أن الإمارات والدومينيكان ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة تشهد تطوراً مستمراً بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مزيد من النماء والرخاء.

وأشاد معاليه بمشاركة الدومينيكان في إكسبو 2020 دبي والسمات الفريدة التي يتميز بها جناحها في أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم وإتاحة الفرصة للزوار للتعرف إلى تاريخها وثقافتها وإسهاماتها البارزة في مختلف المجالات.

ومن جانبه أكد سفير جمهورية الدومينيكان لدى الدولة حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة.

وأعرب سفير الدومينيكان عن تطلعات بلاده إلى تعزيز الشراكة مع دولة الإمارات لتشمل مختلف المجالات والقطاعات الاستراتيجية بما فيها الطاقة المتجددة والتجارة والخدمات اللوجستية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز